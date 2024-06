Grauwe kiekendief vliegt uit Zelf Geschoten • 21-09-2018 • leestijd 1 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Dit jonge grauwe kiekendief vrouwtje is net uitgevlogen. Ze kan haar leven lang gevolgd worden door onderzoekers, want de ring om haar poot is duidelijk zichtbaar. Gefilmd door Harry Kuipers