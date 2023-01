Goudjakhals beet schaap in Friesland dood

Uit de cijfers van BIJ12 komt tevens naar voren dat honden ook geregeld vee aanvallen. In Roden in Drenthe ontstond onrust over wolven toen een pink (een jong rund) dood in de wei werd gevonden, maar dat blijkt nu het werk van een hond. Datzelfde geldt voor schapen die in het Friese Hallum werden doodgebeten. Ook in Gelderland en Limburg greep een hond schapen. In Zwiggelte in Drenthe viel een hond een paard aan, aldus BIJ12.