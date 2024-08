Gooi geen exoot in de sloot

Een dikke smurrie van planten. Dat is waar sommige sloten in de Weerribben-Wieden inmiddels zo vol van liggen, dat er geen krabbenscheer meer te vinden is. Het waterrijke gebied in Overijssel wordt geteisterd door de invasieve exoot ongelijkbladig vederkruid, een Amerikaanse aquariumplant die sinds 2021 in het gebied zit. Gebiedsbeheerders schakelen deze zomer een groep jongeren in om dit probleem op te lossen.