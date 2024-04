'Goeie ouwe' 100 wattlamp nooit meer terug

Cramer antwoordde dat maandag op vragen van Richard de Mos, Tweede Kamerlid voor de PVV. In tegenstelling tot Cramer wil De Mos de vertrouwde gloeilampen helemaal niet kwijt. Hij zou het liefst zien dat het verbod op de verkoop van de 'good old' 100 wattlamp direct wordt teruggedraaid. De Mos noemt het volksverlakkerij en meent dat mensen worden gedwongen diep in de buidel te tasten voor milieuvriendelijker verlichting als de ledlamp, die ook nog eens lang niet altijd goed licht geeft en niet altijd 25 jaar meegaat.

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) piekert er niet over om terug te komen op het plan om in navolging van de 100 wattgloeilamp ook de 75 en 60 wattlampen te laten verdwijnen. Ze vindt dat er voldoende alternatieven zijn voor deze ,,onzuinige lampen''.

Cramer wijst erop dat led een redelijk nieuwe techniek is die nog volop in ontwikkeling is. De EU heeft volgens haar bewust besloten om de gloeilamp in fases van de markt te halen zodat er mogelijk nog nieuwe veelbelovende producten kunnen worden ontwikkeld. ,,Op dit moment zijn er ledlampen van verschillende kwaliteit op de markt. Niettemin bestaan er ook nu al goede ledlampen die een volwaardige vervanging zijn voor gloeilampen tot 40 watt. Er komen in de nabije toekomst ook ledlampen op de consumentenmarkt die gloeilampen met hogere wattages kunnen vervangen.''

De in Cramers ogen goede ledlampen hebben ,,een goede lichtopbrengst en dragen bij aan een beter milieu door tot 80 procent aan energie te besparen''. Ze wijst er bovendien op dat mensen niet worden gedwongen ledlampen te kopen, maar dat er ook een grote verscheidenheid is in energiezuinige halogeen- en spaarlampen.

Bron: ANP