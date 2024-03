Goede ontwikkeling olieramp Bonaire

De schade die de olieramp vorige week aan de kust van Bonaire bracht, is beperkt gebleven. Dit komt door het snelle ingrijpen van de lokale natuurorganisatie STINAPA, zegt het Wereld Natuurfonds.

De kust is weer veilig en vrij van olie, maar de mogelijke langetermijneffecten zijn nog niet duidelijk. Zo is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de omgeving en de soorten die er leven. Ook buiten het gebied kunnen dieren met de olie in contact zijn gekomen.