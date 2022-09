Goed voorbereid op de regen | Achter de Schermen

Het is nu al een tijd gortdroog, maar in begin van de zomer moesten we tussen de buien door filmen. Dal van de Mosbeek wordt alleen maar mooier van al die nattigheid! Producer Carlien houdt wel van een rave en vroeg opstaan is minder belangrijk dan gedacht. Het elzen bronbos bleek een venige bodem te hebben en we zakte bijna weg. Verder bereiden we ons goed voor op een stortbui en vindt regisseur Roul het niet erg om nat te worden.