Goed nieuws: Natuurherstelwet is er door

De natuurherstelwet ging daardoor voorlopig de ijskast in. Ook al was die inmiddels flink afgezwakt, en hadden het Europees Parlement en de EU-landen in eerste instantie met die verwaterde versie ingestemd. De kansen voor de wet leken verkeken door de groeiende weerstand en het aanstaande aantreden van Hongarije, dat weinig opheeft met klimaat- en milieubeleid en in juli EU-voorzitter wordt.