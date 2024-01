Goed jaar voor de grote karekiet

Het gaat wat beter met de zeer zeldzame grote karekiet, constateert Vogelbescherming Nederland. De grote karekiet is een van de zeldzaamste broedvogels in Nederland. In 2023 is het aantal territoria van de vogel met ongeveer 10 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, is volgens de vogelbeschermers uit onderzoek gebleken.