Glastuinbouw wil verduurzamen met hulp van overheid

Het plan van de glastuinbouwsector zou de CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per jaar verminderen. “Het brengt realisatie van de Nederlandse bijdrage aan het Parijs-akkoord en de doelen van de Europese Green Deal binnen bereik”, aldus de sector. Daarnaast zorgt het voor minder afhankelijkheid van gas, met name uit Rusland. "De Oekraïnecrisis benadrukt die urgentie".

“Telers investeren al ruim vijftien jaar volop in energiebesparing en verduurzaming”, stelt de sector. Zo wordt er geïnvesteerd in het gebruik van aard- en restwarmte, CO2-hergebruik en LED-verlichting in de kassen. Investeringen van honderden miljoenen euro’s resulteerden al in een “forse daling van de CO2-emissie.” De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.