Glastuinbouw gebruikt steeds meer biologische bestrijding

Negen gewassen uit de glastuinbouw werden in 2020 voor 95 procent van het teeltoppervlak biologisch bestreden. Dat was in 2016 nog 92 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor komkommers, paprika's en tomaten geldt dat op het volledige teeltoppervlak sprake is van biologische bestrijding.