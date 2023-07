Gino Mäder, wielrenner met groen hart en alle overige onderwerpen

Zondag 23 juli is de laatste dag van de Tour de France. Vorige week droeg renner Pello Bilbao zijn winnende rit op aan zijn onlangs omgekomen ploegmaat Gino Mäder. Mäder was een renner die bekend stond om zijn grote hart voor de natuur en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Hij overleed in juni aan de gevolgen van een vreselijke valpartij. In 2021 zamelde hij tijdens de ronde van Spanje nog geld in voor de Nederlandse natuurorganisatie Justdiggit. Aan tafel schuift Nadia de Waal aan van natuurorganisatie Justdiggit over hoe zij de donatie van de overleden wielrenner gaan inzetten voor een groener Afrika.