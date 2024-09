Ginkgo van Leiden, libellen, vogeltrek en alle overige onderwerpen

In september en oktober worden niet alleen heel veel trekvogels onrustig. Ook veel vogelaars willen maar één ding: naar buiten! Want nu is HET moment om letterlijk miljoenen vogels uit het noorden en oosten langs te zien komen. Lars Buckx, van ‘Dagje in de natuur’ is dan ook bijna iedere ochtend bij zonsopkomst in de Kennemerduinen te vinden, om te zoeken naar dat ene krentje in de pap. Verslaggever Rob Buiter zoekt met hem mee!