Giftigste paddenstoel ter wereld groeit in Randmeerbossen

Een bijzonder gebied voor paddenstoelen is De Voorlanden. Het is een gebied dat buitendijks ligt in een uitloper van het randmeer Wolderwijd. Dit stuk land is gevormd toen er een diepere vaargeul gegraven moest worden voor de scheepvaart. Het zand dat daar uitgegraven werd, is tegen de dijk gelegd met de bedoeling om er strand van te maken. Nu is het een bijzonder stuk natuur waar in het voorjaar orchideeën groeien en nu dus paddenstoelen.