Giftige stoffen in Noord-Hollands slootwater

Op verschillende plekken in de provincie Noord-Holland zijn giftige stoffen aangetroffen in het slootwater. GGD Hollands Noorden adviseert inwoners die gebruik maken van water dat de stoffen bevat: maak je je zorgen, gebruik het water dan niet. Je kunt dan kiezen voor kraan- of regenwater.

In de Noord-Hollandse wateren zijn meerdere verboden stoffen aangetroffen zoals: dinoterb en fenchloorfos. De stoffen werden aangetroffen in de West-Friese polder De Drieban bij Venhuizen, het Natura 2000-gebied Zwanenwater bij Callantsoog, het water bij de Westelijke Randweg in Beverwijk en de Westerduinweg in Petten. Aan de kust is zelfs zoveel dinoterb aangetroffen dat het vijf keer de veiligheidsnorm heeft overschreden.