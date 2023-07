Uitgebloeide orchideeën, gierzwaluw en alle overige onderwerpen

Na de bloei neemt voor veel mensen de interesse in planten af. Maar dat geldt niet voor Jean en Marijke Cleassens. Afgelopen jaren verdiepten ze zich in het herkennen van uitgebloeide orchideeën. Ze schreven er zelfs een boekje over. Verslaggever Gert Elbertsen bezoekt met het koppel een orchideënweide in het zuiden van het land. Het boekje over uitgebloeide orchideeën hier gratis te downloaden.