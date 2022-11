Gieren blijken ontzettend slim te zijn

Toen Jane Goodall zag dat chimpansees stokjes gebruikten om termieten te vangen stond de biologie op z’n kop. In één klap waren we niet meer de enige soort die gereedschap gebruikt; iets dat als teken van intelligentie wordt gezien. Inmiddels worden ook walvissen, kraaien, octopussen en pagegaaien erkent als enorm slimme dieren. Gierenonderzoeker Mathijs van Overveld vindt dat gieren deze erkenning ook verdienen.

Gieren hebben een imagoprobleem. Omdat ze zich voeden met dode dieren worden ze vaak smerig of eng gevonden. Ook zijn ze door hun kale kop misschien niet zo knuffelbaar. Dat slechte imago is volgens Thijs van Overveld onterecht. Het zijn belangrijke opruimers in de natuur en ze zijn mogelijk veel intelligenter dan altijd werd aangenomen. Het hebben van grote hersens wijst hierop, maar ook dat ze relatief oud worden. Deze eigenschappen worden ook bij al erkende slimme dieren gezien, zoals mensapen en pagegaaien. Thijs van Overveld vertelt er meer over in de studio van Vroege Vogels.