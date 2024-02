GGD vraagt om maatregelen tegen houtrook

Houtkachels en open haarden zorgen in Nederland voor bijna een kwart van alle fijnstofuitstoot. In de afgelopen 10 jaar is er een flinke groei geweest van het aantal bedrijven dat kachels en haarden verkoopt, blijkt uit cijfers die Pointer heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Het aantal geregistreerde bedrijven dat brandhout verkoopt, is bijna verdubbeld.