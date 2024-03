Natuurorganisaties ontevreden draai kabinet

"De Europese Natuurherstelwet is hard nodig omdat zo’n tachtig procent van de natuurgebieden in Europa in slechte staat is. Ook in Nederland gaat het niet goed. Gezonde natuur levert bovendien niet alleen geld op, maar zorgt ook voor schoon water en schone lucht. En met de wet wordt niet alleen natuur versterkt, maar heeft juist ook de landbouw zicht op een duurzame toekomst. Onze voedselzekerheid hangt tenslotte af van biodiversiteit."