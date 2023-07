Gewone wolzwever op zoek naar nectar | Zelf Geschoten

Waar de wolzwever in uitblinkt is het bloembezoek. Het doet een beetje denken aan een kolibrie. De wolzwever gaat voor een bloem hangen, waarbij het lijkt of hij stilstaat. Maar schijn bedriegt, want ondertussen slaan zijn vleugels wel 300 keer per seconde. Met zijn lange tong dringt hij diep de bloem binnen waar de nectar zit. Het filmpje hieronder is tien keer vertraagd en zelfs dan zie je de vleugels nog niet goed bewegen.

Er zijn in Nederland en omgeving negen soorten van dit geslacht bekend. De gevlekte, Zwartborstelwolzwever en gewone zijn het algemeenst. In de tuin laat de gewone zich het vaakst zien en is te onderscheiden aan de twee kleurige vleugels. Verder is de gewone wolzwever helemaal bruin en heeft de voor vliegen typische grote ogen en dunne pootjes. Ook aan de vleugels kun je zien dat het hier echt niet om een bij of hommel gaat. De vleugels van de wolzwever staan namelijk zijwaarts en klappen niet omhoog in rust, zoals bij veel hommels en bijen wel het geval is.