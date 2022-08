Gewone kameleonspin vangt prooi | Zelf Geschoten

De gewone kameleonspin weeft geen web, maar is een afwachtende jager. Urenlang zit de spin roerloos te wachten tot een prooi dicht genoeg genaderd is. Dan slaat hij toe! De kameleonspin injecteert gif in de prooi. Vervolgens zuigt de spin de prooi leeg zodat er na de maaltijd alleen nog een leeg omhulsel overblijft.