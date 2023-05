Gewei van het ree | Zelf Geschoten

Een opmerkelijke ontmoeting: tijdens een wandeling komt Gerwin Kets een groepje reeën tegen. “Plotseling maakt één van de reeën zich los van de groep en komt al blaffend naar mij en mijn honden toe rennen. Niet een klein stukje, maar all the way!” schrijft Kets. “Ik was vooral bang dat mijn honden erop af zouden proberen te gaan. Gelukkig waren die minstens zo verbouwereerd als ik.”