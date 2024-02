Gevonden jonge wolf uit Uddel gestorven aan geelzucht

De jonge wolf die in november 2023 dood gevonden werd in een modderpoel in het Gelderse Uddel, blijkt gestorven te zijn aan geelzucht. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit en het nationale wildziektencentrum Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht.

Het dier had een infectie opgelopen door de bacterie; Staphylococcus pseudintermedius. Veel hondachtigen dragen de bacterie bij zich, maar de kans dat een gezond dier zoek wordt is heel klein. De jonge wolf was al erg vermagerd en verzwakt, waardoor de onderzoekers denken dat het dier al langer in een slechte conditie was. Bij sectie op de wolf bleek dat hij geelzucht had. Hoe de wolf in de modderpoel terecht kwam is niet bekend. Wel dat het dier niet meer uit de modderpoel kon komen en daarin overleden is.