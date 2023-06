Gevlekte scheerling, tureluur, Merijn Tinga en alle overige onderwerpen

Demonstrerende boeren, een verhit debat in de Tweede Kamer en een boze minister. Dat schetst wel zo'n beetje hoe het er donderdag aan toeging in Den Haag. Bij het debat over het landbouwakkoord ging het vooral over de vraag hoe het heeft kunnen mislukken. Boerenorganisatie LTO Nederland trok vorige week de stekker uit de onderhandelingen. Minister Piet Adema van Landbouw wil in september met een plan komen over de toekomst van de landbouw en zegt in gesprek te blijven met de boeren. Maar is dat slim? We praten er zondag over in Vroege Vogels.