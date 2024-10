Gevangen krokodil bij Bonaire is een spitssnuitkrokodil

De krokodil die begin deze maand rond Bonaire in zee werd gezien en tot veel ongerustheid leidde op het eiland, is een mannelijke spitssnuitkrokodil. Dat zegt Tim van Wagensveld van Diergaarde Blijdorp, die betrokken was bij de zoektocht. Hij bevestigt berichten over de vangst van onder meer de NOS en de lokale website Bonaire.nu. Het exemplaar is een Crocodylus acutus, zo laat hij weten, met een lengte van 2,3 meter.

De spitssnuitkrokodil werd begin oktober voor het eerst gesignaleerd en was vermoedelijk komen overzwemmen vanaf Venezuela, dat hemelsbreed op enkele tientallen kilometers afstand ligt van Bonaire. Normaal gesproken komen krokodillen niet voor in de directe omgeving van het eiland. In verband met de aanwezigheid van het reptiel was het populaire strand Sorobon een week lang dicht. Sinds twee weken is het strand weer open, maar badgasten kregen nog wel het advies om niet het water in te gaan.