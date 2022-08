Slim stoplicht voor recreanten

De hoogwatervluchtplaats bij Westhoek is de eerste plek die wadvogels als de bonte strandloper, de kanoet of de rosse grutto tegenkomen, wanneer ze bij vloed van de onderlopende wadplaten worden verdreven. “Dit is echt een heel bijzonder plek”, zegt vogelonderzoeker Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. “Hier komen letterlijk tienduizenden vogels rusten tot de wadplaten weer droogvallen en ze weer kunnen eten.”