Kanshebbers 'insect van het jaar' bekend

Onderzoekers van Naturalis, EIS kenniscentrum insecten en Taxon Expedities hebben op basis van honderden inzendingen deze shortlist gekozen. Ze selecteerden hun favoriet uit de lijst en zo zijn de vaakst gemarkeerde insecten op de shortlist terechtgekomen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er -behalve misschien de veldkrekel- bijna geen één van de op de shortlist gezette insecten bekend is bij een groot publiek. "Een vlinder of een hommel, dat kennen mensen wel, maar wij vinden het juist leuk om aandacht geven aan de wat minder aaibare insecten. Die kunnen net zo speciaal zijn" zegt Bouma trots.