Genomineerd voor de Frater Willibrordus Prijs 2023!

Deze week presenteren we de vijf genomineerden voor de Frater Willibrordus Prijs. Vandaag is de eerste nominatie aan de beurt...

Frater Willibrordus, jarenlang onze vaste, herkenbare stem geweest op de Fenolijn. Om zijn liefde voor de natuur te eren belonen we jaarlijks de mooiste, meest inspirerende, bijzondere waarneming op de Vroege Vogels fenolijn met: ‘De Frater Willibrordus Prijs’. Zondag 2 april 2023 reiken we deze prijs voor de vierde keer uit in onze radio-uitzending op NPO .

Linda Molenaar uit Amsterdam: "Ja, ik heb het gewoon gezien. IJshaar! In het Frankendael Park. Vanmorgen 13 december met een koor voor staartmezen d’r omheen. D’r staat daar een hele grote, meer dan honderd jaar oude beuk. En ja, hij is een beetje ziek. Ze hebben al een meting gedaan, dus daar onderaan zijn allemaal reuzenzwammen. En daar! Op die reuzenzwam gewoon ijshaar! Wat een mooi fenomeen. Eindelijk. Dit was Linda Molenaar."

Wie was Frater Willibrordus?

Frater Willibrordus uit De Bilt was vanaf het begin van de Fenolijn, in 2001, achttien jaar lang één van de vaste, trouwe bellers geweest naar de Fenolijn, elke zondag te horen in de Vroege Vogels radio-uitzending. Hij overleed in september 2019 op 91-jarige leeftijd.

Hij was altijd betrokken en vond het ook zijn taak om bij te houden wat er in de natuur onder invloed van het klimaat veranderde. Een gemis voor ons, de makers van Vroege Vogels, maar nog meer een gemis voor alle vaste luisteraars van de Fenolijn, waar iedereen z’n waarneming van eerstelingen en andere fenomenen uit de natuur kan inspreken.