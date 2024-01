Gemaal zorgt voor meer zoetwater richting Delfland in de zomer

Het hoogheemraadschap van Delfland kan vanaf volgende zomer over meer zoetwater in het gebied beschikken. In het werkgebied van Delfland wonen ongeveer 1,4 miljoen mensen. Bij droogte in de zomer heeft het gebied tussen Wassenaar, Den Haag, Rotterdam, Vlaardingen en Westland snel te kampen met verzilting en een tekort aan zoetwater. Dat is vooral voor de glastuinbouw, de landbouw, de natuur en dijken een probleem, aldus het schap.