Geluid van de nachtzwaluw, vleermuis onder parasol en hooiwagenkrab

Het prachtige karakteristieke geluid van de nachtzwaluw, een gewone grootoorvleermuis die zich heeft verstopt in een tuinparasol en een goed gecamoufleerde hooiwagenkrab. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending Maaspark Ooijen Wanssum van Vroege Vogels TV. Het prachtige beeld van de nachtzwaluw gemaakt door Hendrik Timmer wint deze week de rubriek. “Ik heb afgelopen zomer meerdere keren op de hei gezeten om de nachtzwaluw te filmen. Het was veel geduld hebben, maar een aantal keren heb ik geluk gehad”, schrijft de filmer. “Steeds moest ik wachten tot een kwartier nadat de zon was ondergegaan voordat ze zich lieten horen. Het was een geweldige ervaring het te mogen vastleggen.”

“Toen ik mijn parasol eind september openklapte, zag ik dat deze Grootoorvleermuis eronder verstopt zat”, schrijft filmer Mark van der Hum. “Hij vloog daarna onder het dak van mijn huis.” Waar de gewone grootoorvleermuis z’n naam vandaan heeft, zien wel duidelijk in dit filmpje. De oren van dit kleine zoogdier zijn wel drie tot vier centimeter lang.

De vleermuizen gaan bijna weer in winterslaap. In bunkers, ijskelders en op andere plekken waar het niet gaat vriezen verzamelen zich dan tientallen vleermuizen tussen de stenen en achter de balken. Verslaggever Rob Buiter ging vorige week een kijkje nemen in misschien wel het mooiste winterverblijf voor vleermuizen. De Ruïne van Brederode gaat van november tot april helemaal dicht voor het bezoek, om de winterslapers rust te geven. Samen met vleermuizenonderzoeker Jan Wondergem gaat Rob nog even naar de plek om de vleermuizen welterusten te wensen.

Camouflage van de hooiwagenkrab

Je ziet 'm bijna niet, maar rechts naast het zeepaardje zit een hooiwagenkrab. Hij is perfect gecamoufleerd door de stukjes spons, mosdiertjes en wier die op z’n lichaam blijven hangen. Ook het kleine kortsnuitzeepaardje had de krab niet gezien en zwemt er tegenaan. Roland Hendriks filmde het tafereel begin september in de Oosterschelde bij de Zeelandbrug. Deze duiker filmt de onderwaterwereld en deelt vervolgens zijn filmpjes op zijn YouTubekanaal Diving Roland. “Elke duik is het weer een verrassing wat je tegenkomt.” Bekijk ook onderstaande video van een gehoornde slijmvis.

Bosmuis smult van brandnetels

“Tijdens mijn rondje in het Amsterdamse Bos hoorde ik naast het pad wat ritselen”, schrijft Stephan Jourdan. “Het was een bosmuis die bezig was met het zoeken van eten. Het favoriete eten bleken de zaadjes van de brandnetel te zijn. Die werden lekker opgepeuzeld.” Het diertje heeft een gevarieerd dieet met zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Van zaden en grassen, tot bessen, noten paddenstoelen, spinnen en rupsen. De bosmuis is een goede klimmer en kan voor een lekkere hap zelfs een boom in klimmen.

Haas geniet van de avondzon

Tijdens een avondwandeling in de Heemtuin van het Goudse hout zag Sharonne Verkaik een haas genieten van de laatste zonnestralen. Het dier was druk bezig met het eten van grassen. Omdat haasachtigen niet alle voedingsstoffen rechtstreeks uit planten kunnen halen, eten ze hun keutels nog een keer op. Dit gedrag is vergelijkbaar met het herkauwen van grote grazers en heet ‘coprofagie’.