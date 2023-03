Gelderland wil vergunning van megavarkensstal Knorhof intrekken

Gelderland is van plan de omgevingsvergunning van varkenshouderij en -fokkerij De Knorhof in Erichem in te trekken. De megavarkensstal brandde in 2017 af, maar eigenaar Sebava wil het bedrijf herstarten en heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de provincie. Over die aanvraag zijn de provincie en Sebava al sinds 2019 in onderhandeling.