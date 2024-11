Gelderland Wijzigt Vergunning voor Paintballgebruik tegen Wolven

Om de vergunning beter te onderbouwen, heeft de provincie onder meer een nieuwe wolvendeskundige om een second opinion gevraagd over het gedrag van de wolf of wolven die niet schuw zijn. Volgens de provincie heeft deze expert, net als deskundigen die eerder waren geraadpleegd, gesteld dat er sprake is van afwijkend gedrag dat zo snel mogelijk moet worden afgeleerd. "Hij bevestigt ook dat de inzet van het paintballgeweer daar een geschikt, proportioneel middel voor is", aldus de provincie.

Volgens Gelderland komen nog altijd meldingen binnen over wolven met afwijkend gedrag op de Noord-Veluwe. Ook zijn er in augustus twee aanvallen op honden geweest in Harderwijk en Nunspeet. In een van die gevallen is een wolf kort voor het incident vastgelegd op camerabeeld. Daarom is de provincie er nog altijd van overtuigd dat het inzetten van het paintballgeweer noodzakelijk is. "We willen incidenten voorkomen en de wolf beschermen, dat is ons doel. Het is jammer dat dit zo complex gemaakt wordt", aldus gedeputeerde Harold Zoet.