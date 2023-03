Gelderland pakt met natuurbeheerders drukte op Veluwe aan

De provincie Gelderland pakt samen met zo'n tweehonderd natuurbeheerders en bos- en landgoedeigenaren de toeristische drukte op de Veluwe aan. Er worden zones aangewezen waar recreatie en toerisme volop de ruimte krijgen. Maar in andere delen moet het veel stiller worden om de natuur de ruimte te geven. Met name op de Noord-Veluwe zijn veel inwoners en organisaties bang dat de natuur in hun omgeving 'op slot' gaat.

Er is jaren gewerkt aan het zogenoemde recreatiezoneringsplan voor de Veluwe. Dinsdagmiddag laten de plannenmakers zien hoe zij denken dat de recreatiestromen over de 88.000 hectare natuur van de Veluwe verdeeld kunnen worden. Duidelijk is al dat met name op en bij de zandverstuivingen zoals het Hulshorsterzand, het Kootwijkerzand en het Beekhuizerzand meer ruimte voor de natuur nodig is. Wandelpaden gaan daar in elk geval in het broedseizoen dicht. Ook worden er paden verlegd om bijzondere soorten als de adder en de tapuit de ruimte te geven.