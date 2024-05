Gelderland mag wolf voorlopig niet afschrikken met paintballgeweer

Sinds eind januari van dit jaar kwamen er meldingen binnen over minstens een jonge wolf die zich minder schuw gedroeg naar mensen en voertuigen. De provincie denkt dat de wolf gevoerd is en verleende hierom een vergunning voor het verstoren van wolven met afwijkend gedrag in diverse gemeenten. De voorzieningenrechter meldt dat het niet duidelijk is wat de provincie heeft gedaan om de wolf te beschermen en het voeren te voorkomen.