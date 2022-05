Gek van prachtige 'micro's'

De zoektocht naar micro's begint voor Violet Middelman en Remco Vos in een bremstruik, in een natuurgebied op de Utrechtse Heuvelrug. "Kijk", legt Remco uit, "aan dat gaatje zie je dat een bremkwastje haar eitjes in deze bloem heeft gelegd. Als je dan het bloemetje heel voorzichtig een beetje openvouwt, zie je het rupsje vaak nog zitten."

"Micro's zijn dan wel klein, maar ze kunnen echt prachtig zijn", bezweert Violet. "Als mensen ons een foto sturen met de vraag 'Ik heb zo'n mooi klein vlindertje in mijn tuin gezien, weet jij wat dit is?', tien tegen één dat het dan een buxusmotje is. Dat parelmoer op die vleugeltjes; geweldig toch? Dat 'ie vervolgens de buxus opeet vind ik ook helemaal niet zo erg, zo'n exotische tuinplant."

"Of neem de geisha", vult Remco aan. "Je moet ze weten te vinden, maar dan zijn ze ook echt geweldig om te zien.