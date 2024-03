Gehoornde metselbij checkt uit bijenhotel

Deze gehoornde metselbij kruipt langzaam uit het bijenhotel om de warmte van de zon op te zoeken. Natuurfilmer Sven Wiersma was er met zijn camera op het goede moment bij om dat vast te leggen. "Op 1 maart om 11:43 uur zag ik in mijn tuin in Arnhem deze pas uitgekomen gehoornde metselbij in het bijenhotel", schijft hij.