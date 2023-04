Geen nieuwe EU-wetsvoorstellen na Red de bijen-burgerinitiatief

"Het succes van het burgerinitiatief is een duidelijk teken van de grote publieke steun voor maatregelen ten gunste van bestuivers, biodiversiteit en duurzame landbouw", zegt een commissiewoordvoerder. In oktober ging de commissie ermee aan de slag om te bepalen of meer actie nodig is, maar ze wijst nu op de reeks wetsvoorstellen die er in het kader van de Green Deal van vicevoorzitter Frans Timmermans al ligt. Bijvoorbeeld de natuurherstelwet, de verordening duurzaam gebruik van pesticiden, een herzien EU-initiatief voor bestuivers, de strategie van boer tot bord, de biodiversiteitsstrategie en maatregelen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.