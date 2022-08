Geen megastal bij natuurgebied De Kampina

De bouw van een megastal voor varkens in Oirschot is van de baan. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft de varkenshouderij aan de Logtsebaan in Oirschot aangekocht, die de megastal wilde bouwen. Dat maakte de provincie Brabant donderdag bekend. De megastal had 19.000 varkens moeten huisvesten. Door de aankoop wordt stikstofuitstoot op het naastgelegen natuurgebied Kampina voorkomen.