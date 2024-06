Dat het laten liggen van dode dieren in de natuur goed is voor de natuur en de biodiversiteit wisten wel al – daarom gebeurt het steeds vaker. Maar waaróm dat precies goed is, dat wisten we nog niet. Tot nu toe, want Elke Wenting is aan de Wageningen Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar wat er gebeurt met de voedingsstoffen die in een dier zijn opgeslagen, wanneer dat dier doodgaat. Het gaat dan om schaarse sporenelementen als zink, kobalt en selenium, stoffen die voor dieren (en voor ons mensen overigens ook) in lage concentraties ontzettend belangrijk zijn. Titel van haar proefschrift: ‘Geen leven zonder dood’.