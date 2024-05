Geelgors houdt van natuurgebied het Merkske

De hoeveelheid insectenetende vogels rond het Merkske is enorm. Zo ook de geelgors, een vogel die hier jaarrond te zien is. De vogel profiteert van de grote aantallen insecten in al het struweel, de houtwalletjes en het pitrus. En niet onbelangrijk, in de winter is hier veel voedsel te vinden voor de soort.

Toch zaten er 20 jaar geleden nog een stuk minder geelgorzen in het gebied. Het probleem was toen het voedselaanbod in de winter. Hoewel ze in de zomer veel van insecten afhankelijk zijn voor het voeren van de kuikens, eten ze in de koude maanden veel zaden. De natuurorganisaties zijn toen met graanakkers begonnen en de hoeveelheid geelgorzen nam snel toe. Omdat het gebied steeds natter wordt, verdwijnen ook weer sommige winterakkers, dus de piek in geelgorskoppels ligt achter ons, maar nog steeds zijn het er veel.