Geef voorrang aan bouwprojecten voor energietransitie

Geef bouwprojecten die bijdragen aan de energietransitie een vrijstelling of voorrang op de vergunningverlening, betoogt voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) donderdag in een opiniestuk in Trouw. Nieuwe voorstellen om stikstofuitstoot te verminderen zijn dringend nodig, erkent hij, maar nu dreigen ook projecten voor de duurzame energie te vertragen.