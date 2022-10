Gedeeltelijke zonsverduistering | Zelf Geschoten

Een gedeeltelijke zonsverduistering is niet zo spectaculair als een totale zonsverduistering, vindt wetenschapsjournalist Govert Schilling: "want dan wordt het echt donker en reageert de natuur. Maar het is wel een zeldzaam verschijnsel. Het mooie ervan vind ik dat je op zo’n moment de hemellichamen ziet draaien en bewegen."