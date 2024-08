Gebruik van kraamkooien in varkenshouderij in strijd met de wet

Varkens in Nood krijgt gelijk in de juridische zaak over het gebruik van kraamkooien in de varkenshouderij. Toezichthouder NVWA erkent dat kraamkooien leed veroorzaken, maar kan niet aantonen dat ze effectief zijn in het verminderen van biggensterfte of dat langer gebruik dan drie of vier dagen nodig is. “Deze uitspraak is een mijlpaal voor dierenrechten in Nederland", zegt directeur van Varkens in Nood Frederieke Schouten.