Gebouwen moeten aangepast worden aan klimaatverandering

Omdat het klimaat aan het veranderen is, doen we er goed aan onze gebouwen aan te passen. Sophie Kraaijeveld van ING (Sector Banker Real Estate): "In Nederland bouwen we graag woningen met grote ramen voor de lichtinval. Maar door de grote ramen kan het in huis erg warm worden. Zeker in nieuwbouwhuizen blijkt het zweten te zijn".

Als het heet is, hebben wij daar als mens last van: we worden minder productief en slapen slechter. Bij extreme hitte gaan we naar binnen waar we het zo koel mogelijk willen houden. Daar zetten we dan het liefst de airco aan. Die airco slurpt energie en lekt schadelijk koudemiddel, waardoor het klimaat wordt belast. "En vastgoed is al verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstoot".