Gaswinning Groningen stopt definitief, aardbevingen helaas nog niet

Slechts in bijzondere situaties, zoals extreme kou, is het komende winter mogelijk om tijdelijk en beperkt gas te winnen. Maar het uitgangspunt is nul winning. Het gaat in die bijzondere situaties om het tijdelijk opstarten van een of meerdere productielocaties tot waakvlamniveau als zeer strenge kou voorspeld is. Zeer strenge kou is bijvoorbeeld meerdere dagen -6,5 graden overdag. Doordat een of meerdere locaties dan op de waakvlam worden gezet, kan er snel gereageerd worden als in die omstandigheden bijvoorbeeld een gasopslag uitvalt.