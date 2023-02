Gasunie wil waterstofnetwerk in Duitse deel Noordzee

Waterstof kan een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van energie. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Die energie kan komen uit aardgas of kolen, maar in dat geval is het nog geen duurzame energiebron. Als waterstof helemaal met duurzame energie wordt gewonnen, zoals zonne- of windenergie, wordt gesproken van groene waterstof. Gasunie verwacht dat de hoeveelheid waterstof die door windparken op zee wordt geproduceerd vanaf 2030 zal toenemen. Dat geldt ook voor de import van waterstof uit andere landen.

Naar eigen zeggen heeft Gasunie al "een verbindende rol om in Nederland, Duitsland en op de Noordzee de energietransitie met de ontwikkeling van een waterstofmarkt te helpen versnellen". Zo werkt Gasunie in het noorden van Duitsland en in Nederland al aan transport- en opslagfaciliteiten op land. Het bedrijf spant zich bijvoorbeeld in om waterstof ondergronds op te slaan in Duitsland. Gasunie doet daarvoor mee aan een proefproject, waarbij twee zoutcavernes in de deelstaat Nedersaksen geschikt worden gemaakt. Daarbij worden twee ondergrondse holtes via een bovengrondse installatie aan elkaar verbonden.