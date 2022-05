Gasunie gaat groene ammoniak opslaan op de Maasvlakte

Gasunie gaat samen met havendienstverlener HES International en tankopslagbedrijf Vopak een terminal ontwikkelen waar groene ammoniak kan worden opgeslagen. Die krijgt een plek op de Rotterdamse Maasvlakte en moet in 2026 in gebruik worden genomen. Met groene ammoniak kan waterstof worden opgeslagen. Op het beoogde terrein is ook ruimte voor de ontwikkeling van een installatie waar ammoniak weer kan worden omgezet naar waterstof.

De drie partijen verwachten dat er straks grote behoefte is aan grootschalige import van groene waterstof in Noordwest Europa. "Groene ammoniak als waterstofdrager zal hierin een belangrijke rol spelen", zo staat in een toelichting. Daarnaast kan groene ammoniak worden gebruikt bij de productie van groene meststoffen. In de toekomst kan het ook worden toegepast als klimaatneutrale scheepsbrandstof. Ook vrachtauto’s, bussen, en zelfs vliegtuigen zouden voor het overbruggen van grote afstanden gebruik kunnen maken van ammoniak als energiedrager.