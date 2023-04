Gastland VN-klimaattop krijgt onvoldoende van denktank

Zo staat in de officiële energiestrategie van het land nog dat in 2050 de helft van de elektriciteit zal worden opgewekt met fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool. Om de eigen doelen te halen, zal het land daar iets aan moeten doen. Dat kan door sneller over te stappen op duurzame bronnen, of bijvoorbeeld door CO2 op te slaan.