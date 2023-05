Gasgestookte cv-ketel komende jaren nog toegestaan in appartement

De Jonge legt uit dat het bij (gestapelde) appartementen ingewikkeld is om warmtepompen te installeren, omdat ze geluidsoverlast kunnen geven of omdat er geen aparte ruimte voor is. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat de eigenaar van een appartement een deel van zijn kelder moet afstaan voor de warmtepomp. Of er moet in iemands woning een geluidswerende kast worden geplaatst, die ook weer ruimte in beslag neemt.