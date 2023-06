Ganzen verjagen met een knal werkt effectief

Het apparaat herkent geluiden van specifieke vogels, zodat het mogelijk is om het knalapparaat alleen in actie te laten komen als er bijvoorbeeld ganzen aanwezig zijn, maar juist niet wanneer er weidevogels zitten. Doordat de knallen van het apparaat elkaar onregelmatig en onvoorspelbaar opvolgen, raken vogels er niet snel aan gewend.

Bij andere maatregelen, zoals vlaggen, lintjes, vogelverschrikkers of lasers is dat wel het geval, waardoor ganzen die na verloop van tijd negeren. Drones, honden of lichtpistolen kunnen wel effectief zijn, maar dergelijke methoden zijn dan weer tijdrovend.

Deze methode is getest op 65 graslandpercelen in de provincies Noord-Holland, Friesland, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. De veldproef toonde "overtuigend" aan dat het een effectief middel is om ganzen te verjagen als een knalapparaat wordt geactiveerd, aldus BIJ12 over het onderzoek dat een bureau deed samen met kennisinstituut Sovon Vogelonderzoek. De uitkomsten zijn reden voor BIJ12 de methode op te nemen als verjagend middel in de zogenoemde faunaschadepreventiekits.