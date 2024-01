Ganzen verjagen kost meer dan het oplevert (plus reactie)

Ecoloog Monique de Jager zegt het wel te begrijpen dat individuele boeren ganzen willen wegjagen van hun weiland. "Onze studie laat echter zien dat wat optimaal lijkt voor een individuele boer, niet optimaal is voor het geheel." Want ganzen die worden verjaagd, moeten meer vliegen. "Dat kost ze energie, waardoor ze alleen maar meer voedsel nodig hebben. En dat halen ze dan bij de buren", legt de onderzoeker uit op de website van de Universiteit Utrecht .

Brandganzen zijn beschermde dieren. Dat hun populaties tegenwoordig groeien, is een "succesverhaal van de natuurbescherming, maar wel een met een keerzijde". De dieren doen zich tegoed aan graslanden van Friese boeren.

Grootste populatie in Friesland

In Friesland zitten in de winter nu ongeveer een half miljoen brandganzen, de grootste populatie van het land. Met zulke aantallen is verjagen al met al "niet kosteneffectief". Om schade gecompenseerd te krijgen, moeten boeren echter kunnen aantonen dat ze geprobeerd hebben de dieren weg te jagen. Er zit met de huidige regels dus vaak weinig anders voor ze op.

Als groepen ganzen vaak verkassen naar andere plekken, moet ook vaker schade worden getaxeerd. Daar zijn net zo goed kosten aan verbonden. Al die kosten en het energieverbruik van de ganzen stopten de onderzoekers in een computermodel. Zo konden ze uitrekenen wat het verstandigst is.

'Laat ze grazen'

Uit de berekeningen kwam naar voren dat verjagen "zinvol is als er relatief weinig ganzen zijn, maar dat het beter is ganzen rustig te laten grazen, ook buiten de rustgebieden, als de populatie ganzen groter wordt."

Reactie provincie Friesland

Volgens de provincie Friesland is het verjagen van brandganzen verjagen niet duurder dan ze op landbouwgrond laten zitten. Het is volgens de provincie beleid om de ganzen nog wel van landbouwgrond te verjagen. Dat kost bijna niets, zegt een woordvoerder van de provincie. In het onderzoek wordt elke verjaagactie geraamd op 10 euro.

De provincie stelt dat 66 procent van de schade al in foerageergebieden is, waar ganzen niet mogen worden weggejaagd. Daardoor is er geen sprake van "massale verjaagacties", aldus een provinciewoordvoerder. Friesland is op dit moment bezig met het vaststellen van nieuw ganzenbeleid. Dit onderzoek wordt daar ook in meegenomen, aldus de woordvoerder. In het nieuwe beleid wil de provincie dat er gericht en kleinschalig ganzen kunnen worden weggejaagd.

Bron: ANP